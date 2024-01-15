"مانشيني": المنتخب السعودي جاهز غدًا لمواجهة منتخب عمان

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ اليوم في المركز الإعلامي الرئيس بالعاصمة القطرية الدوحة قبل مواجهة منتخب عمان غدًا في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس آسيا: "خصمنا قوي ولديه هجوم جيد، ودائمًا أول مباراة في كل بطولة هي الأصعب".