مدرب مانشستر سيتي "جوارديولا": نيوكاسل أصبح أحد أقوى المنافسين.. والدوري الإنجليزي صعب جدًّا

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، إن تأخُّره بفارق هدفين قبل التعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد يُثبت عدم وجود مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي.
وامتدح المدرب الإسباني أداء صاحب الأرض، وقال إن هذا يمثل دليلاً على مدى جودة أداء سيتي على مدى السنوات الخمس الماضية، عندما أحرز اللقب أربع مرات خلال تلك الفترة.
وتابع جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "الدوري الإنجليزي الممتاز صعب جدًّا على الجميع، ونعلم أنه يتعيَّن علينا أن نعيش هذا النوع من الخبرات؛ لندرك مدى روعتنا في السنوات الخمس الماضية، ومدى صعوبة ذلك إذا أردنا الاستمرار".
واختتم جوارديولا: "إن النجاح في تحقيق هذه الانتفاضة والفرص التي صنعناها. إننا كنا أصحاب الفرص الأخطر. نيوكاسل أصبح أحد أقوى المنافسين بالتأكيد. جودة فريقه قوية جدًّا".