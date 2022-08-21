مدرب مانشستر سيتي "جوارديولا": نيوكاسل أصبح أحد أقوى المنافسين.. والدوري الإنجليزي صعب جدًّا

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، إن تأخُّره بفارق هدفين قبل التعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد يُثبت عدم وجود مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي.