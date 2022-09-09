مصر تدرس مع السعودية واليونان الترشح لتنظيم مونديال 2030

وقال فوزي في مداخلة على قناة "دي إم سي" المحلية: إنّ "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدًّا، والموضوع ما زال محل دراسة تدور حول إعداد ملف لاستضافة مونديال 2030.