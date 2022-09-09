مصر تدرس مع السعودية واليونان الترشح لتنظيم مونديال 2030

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، أنّ بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030؛ حسب وسائل إعلام مصرية.
وقال فوزي في مداخلة على قناة "دي إم سي" المحلية: إنّ "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدًّا، والموضوع ما زال محل دراسة تدور حول إعداد ملف لاستضافة مونديال 2030.
وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010، لكن جنوب أفريقيا هي التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في القارة السمراء.
والشهر الماضي أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.
وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في حزيران/ يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.
وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر؛ للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.