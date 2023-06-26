"الاتفاق" يعيّن "ماجد العمري" مديراً تنفيذياً للفريق الكروي الأول

وخلال مسيرة "العمري"، فقد حقق عندما كان لاعباً العديد من البطولات، حيث أسهم مع "الاتفاق" بتحقيق كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس الخليج، فيما توج مع نادي "الشباب" ببطولة الدوري وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى المشاركة المميزة مع المنتخب السعودي 2007 في كأس آسيا، والتي تحصل خلالها الأخضر على المركز الثاني.