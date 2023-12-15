رياضة

في كأس العالم للأندية "السعودية 2023": قمة عربية "بنكهة عالمية" تجمع الاتحاد والأهلي المصري.. تعرَّف على التشكيلتَيْن

في كأس العالم للأندية "السعودية 2023": قمة عربية "بنكهة عالمية" تجمع الاتحاد والأهلي المصري.. تعرَّف على التشكيلتَيْن

كشف كلٌّ من مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الأرجنتيني "جاياردو"، ومدرب الأهلي المصري السويسري "كولر"، عن تشكيلتَيْ الفريقَيْن في مواجهة مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات ربع النهائي بكأس العالم للأندية "السعودية 2023".

وجاءت التشكيلتان على النحو الآتي:

تشكيلة الاتحاد السعودي

غروهي - حسن كادش - حجازي - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي - فابينهو - كانتي - فيصل الغامدي - رومارينهو - كورنادو - بنزيما.

تشكية الأهلي المصري

الشناوي - ياسر عبدالمنعم - هاني - معلول - مروان - كوكا - إمام - الشحات - تاو - كهرباء.

نادي الاتحاد
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نادي الأهلي المصري
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