دون الكشف عن مدة العقد.. «خوانمي» يدعم هجوم الرياض

ورفع «خوانمي» عدد صفقات النادي العاصمي إلى 13 صفقة محلية وأجنبية وهم: الزيمباوبي موسونا، عبدالهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورجوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبدالرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، أحمد عسيري، زيد البواردين صالح آل عباس، علي الزقعان، أمير كردي، والجابوني ديديه ديونج، والإسباني خوانمي.