دون الكشف عن مدة العقد.. «خوانمي» يدعم هجوم الرياض

تعاقد نادي الرياض، مع الإسباني خوان ميجيل خمينيز «خوانمي»، لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي.
ونشر النادي العاصمي في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الأحد، مقطع فيديو ترحيبًا باللاعب، دون الكشف عن مدة العقد، واكتفى بعبارة: «خوانمي ينضم لمدرسة الوسطى».
ورفع «خوانمي» عدد صفقات النادي العاصمي إلى 13 صفقة محلية وأجنبية وهم: الزيمباوبي موسونا، عبدالهادي الحراجين، حسين النويقي، الأورجوياني كامبانيا، محمد آل عقيل، عبدالرحمن الشمري، الروماني ألين توسكا، المالي بيراما توري، أحمد عسيري، زيد البواردين صالح آل عباس، علي الزقعان، أمير كردي، والجابوني ديديه ديونج، والإسباني خوانمي.