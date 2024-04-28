في نسخته الثانية.. نصر السيدات بطلاً للدوري الممتاز

ومن جانب آخر هنأت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان نادي النصر على تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون الدعم الكبير من قِبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أشادت بجهود جميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.