في نسخته الثانية.. نصر السيدات بطلاً للدوري الممتاز

توجت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، فريق النصر بكأس الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية لموسم 2023-2024.
وحققت سيدات النصر لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزهن في الجولة الحادية عشرة على فريق الهلال بنتيجة 4-2.
وجاء تتويج سيدات النصر بعد ختام مواجهة الفريق أمام الاتحاد اليوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري بنتيجة 1-0 ، على ملعب الأول بارك، ليرفع النصر رصيده إلى 37 نقطة ليحسم الصدارة بفارق 17 نقطة عن نادي الاتحاد.
ونال النصر بطل الدوري الممتاز مكافأة مالية قدرها مليونا ريال، فيما حصل نادي الأهلي على مليون ريال جائزة المركز الثاني، بينما حصل نادي الشباب على 600 ألف ريال جائزة المركز الثالث.
وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت لاعبة نادي النصر لينا بوساحة على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصدت لاعبة الأهلي ابتسام جرايدي جائزة هدافة البطولة، بينما فازت لاعبة نادي القادسية ليندزي هاريس على جائزة أفضل حارسة مرمى.
ومن جانب آخر هنأت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان نادي النصر على تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون الدعم الكبير من قِبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، كما أشادت بجهود جميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضافت بن بهيان أن المستوى المميز الذي ظهر به الدوري سينعكس بشكل كبير على تطور اللاعبات الذي سيخدم أهداف المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات خلال المرحلة القادمة.
وباركت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد لنادي النصر على تحقيق هذا الإنجاز، مشددةً على نجاح الأهداف المرجوة من إدارة كرة القدم النسائية والمستوى الكبير الذي شهده الموسم عبر 56 مباراة.
وأشارت إلى أن الموسم القادم من الدوري الممتاز للسيدات سوف يشهد زيادة في عدد الفرق إلى 10 فرق، حيث سيتم صعود ثلاثة فرق من دوري الدرجة الأولى وهم الترجي، العلا، والأمل، في حين سيهبط نادي الرياض من الدوري الممتاز.
وأوضحت أن هناك تطورات على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية، وأن هناك العديد من الأهداف المحددة لتطوير قطاع كرة القدم النسائية في المملكة.