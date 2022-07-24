الطائي يغادر إلى تركيا لمواصلة الاستعدادات

وسيخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية في معسكره الخارجي، على أن تحدد في وقت لاحق الفرق التي سيقابلها، حيث يخوض المباراة الأولى يوم 4 أغسطس المقبل، وفي 9 من ذات الشهر يخوض المباراة الثانية، في حين تكون المباراة الأخيرة قبل العودة إلى مدينة حائل بيومين أي في 13 أغسطس.