الطائي يغادر إلى تركيا لمواصلة الاستعدادات

غادرت بعثة فريق الطائي الأول لكرة القدم، يوم الأحد، إلى مدينة إفيون التركية، لتنظيم معسكر إعدادي للموسم الرياضي الجديد، يستمر 21 يوماً، وتتخلله 3 مباريات تجريبية.
وسيخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية في معسكره الخارجي، على أن تحدد في وقت لاحق الفرق التي سيقابلها، حيث يخوض المباراة الأولى يوم 4 أغسطس المقبل، وفي 9 من ذات الشهر يخوض المباراة الثانية، في حين تكون المباراة الأخيرة قبل العودة إلى مدينة حائل بيومين أي في 13 أغسطس.
وبدأت إدارة النادي برئاسة تركي الضبعان، تحركاتها خلال فترة الانتقالات الحالية، بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز، مدرباً للفريق، وجوي مبينزا، مهاجم منتخب الكونغو، ومددت عقد عبدالعزيز الحرابي قائد الفريق حتى 2024، إضافة إلى التعاقد مع معتز البقعاوي حارس التعاون، ومحمد القنيعان لاعب الخليج.
يذكر أن إدارة الطائي، غيرت وجهة معسكر الفريق إلى إفيون التركية، بعد دراسة التقرير الفني الذي رفعه بدر السويدي، الرئيس التنفيذي، ومعجب الشمري مدير الصيانة، لتفقد المعسكر الذي تم اختياره سابقاً في أنطاليا.