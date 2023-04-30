"المسابقات" تعدل مواعيدَ عدد من مباريات دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة عن تعديل موعد مباراة فريقَي "ضمك - الهلال" لتقام في موعدها الجديد بتاريخ يوم الجمعة 19 - 5 - 2023م عند الساعة 7 مساءً، بدلًا من موعدها المقرّر سابقًا؛ نظرًا لتحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.