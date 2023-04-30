رياضة

"المسابقات" تعدل مواعيدَ عدد من مباريات دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

"المسابقات" تعدل مواعيدَ عدد من مباريات دوري روشن السعودي.. تعرف عليها
سبق
سبق

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعديل مواعيد أيام وتوقيت انطلاق عدد من مباريات دوري روشن السعودي؛ وهي كالتالي: "الاتفاق - الشباب"، "الشباب - الوحدة"، "أبها - الاتفاق"؛ نظرًا لتحديد الموعد الجديد لمباراتَي نادي الشباب في كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما تمّ تعديل وقت انطلاقة مباراة "التعاون - الرائد"، "الخليج - التعاون".

وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة عن تعديل موعد مباراة فريقَي "ضمك - الهلال" لتقام في موعدها الجديد بتاريخ يوم الجمعة 19 - 5 - 2023م عند الساعة 7 مساءً، بدلًا من موعدها المقرّر سابقًا؛ نظرًا لتحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين
لجنة المسابقات

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