دوري أبطال آسيا: الفيحاء يتخطى عقبة أهال ويحصد النقاط الثلاث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ، الفوز على منافسه أهال التركماني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف .
أهداف المباراة سجلها نواكايمي في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل للفريق التركماني اللاعب تاجاييف في الدقيقة 36 ثم يضيف اللاعب سكالا الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 45+4 .
وفي شوط المباراة الثاني يضيف اللاعب سلطان مندش هدف الفيحاء الثالث في الدقيقة 74 . بتلك النتيجة يرفع الفيحاء رصيده عند النقطة رقم 6 في حين توقف رصيد أهال عند النقطة رقم 4 .