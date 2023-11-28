دوري أبطال آسيا: الفيحاء يتخطى عقبة أهال ويحصد النقاط الثلاث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ، الفوز على منافسه أهال التركماني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض .