إقامة نزالات WWE العالمية في جدة مايو المقبل

ويُنتظر أن تشهد جولات النزالات حضورًا واسعًا؛ نظرًا لما تتمتع بها هذه الرياضة من شعبية هائلة في المملكة، حيث ستكون المرة الأولى التي يُقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج آند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015م، وأيضاً ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021م.