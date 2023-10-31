"رونالدو" و"محرز" و"باتنا" أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعةً للأهداف

ويتصدّر حاليًّا جدولَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الهلالُ برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 21 نقطة.