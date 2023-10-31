"رونالدو" و"محرز" و"باتنا" أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعةً للأهداف

كشف الحسابُ الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف.
وجاء نجم النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بالقائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة.
وتواجد أيضًا بالقائمة بالتساوي مع "رونالدو"، الجزائري "رياض محرز" لاعب الأهلى، والمغربي "مراد باتنا" لاعب الفتح؛ إذ نجحا أيضًا في صناعة 6 تمريرات حاسمة.
ويتصدّر حاليًّا جدولَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الهلالُ برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 21 نقطة.