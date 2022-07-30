إدارة الأهلي ترفض رحيل "غريب"

وكان "الظفيري" قد أبلغ الأهلاويين سابقًا برغبة "غريب" في مغادرة أسوار النادي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "يلو" لأول مرة بتاريخ النادي، خشية أن يفقد اللاعب مكانه في قائمة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.