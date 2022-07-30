إدارة الأهلي ترفض رحيل "غريب"

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن إدارة النادي الأهلي رفضت طلب اللاعب عبدالرحمن غريب مغادرة النادي سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المفاوضات التي دارت بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب "جراح الظفيري"؛ لم تُسفر عن اتفاق بين الطرفين حول مستقبل اللاعب.
وذكرت أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار عبدالرحمن غريب مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال اجتماعٍ عَقَدته مع جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب الدولي، في أزميت التركية.
وأكدت إدارة ماجد النفيعي لوكيل اللاعب رفضها التام انتقال "غريب" سواءً بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي.
وكان "الظفيري" قد أبلغ الأهلاويين سابقًا برغبة "غريب" في مغادرة أسوار النادي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى "يلو" لأول مرة بتاريخ النادي، خشية أن يفقد اللاعب مكانه في قائمة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد مددت في أواخر يناير الماضي عقد عبدالرحمن غريب جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2025.