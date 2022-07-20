لاعبو الاتحاد يجرون الفحوصات الطبية استعداداً لانطلاق التدريبات

بدأ لاعبو فريق الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، إجراء الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات الخاصة، في بداية التجمع استعداداً لانطلاق تدريبات الموسم الجديد 2022-2023.
ومن المقرر أن تستمر عمليات الفحص الطبي للاعبي الاتحاد حتى يوم غدٍ الخميس بمستشفى الراعي الطبي للنادي.
من جانبه يصل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد إلى جدة مساء غدٍ الخميس، ليبدأ مهمته مع الفريق.
ومن المقرر أن يعقد سانتو اجتماعاً مع مسؤولي اتحاد جدة فور وصوله، لحسم ملف الصفقات الجديدة، لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وسيغادر فريق اتحاد جدة إلى معسكر النمسا يوم الأحد المقبل، حيث تم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية وتتخلله بعض المباريات الودية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من التدريبات في مدينة سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس، وفيها يواجه فريق فيورنتينا الإيطالي في اليوم الأخير من الشهر الجاري، ثم يلاقي فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس.
فيما تنطلق المرحلة الثانية من التدريبات في منطقة باد تانزماندورف يوم 8 أغسطس وتستمر لمدة أربعة أيام، خلالها سيخوض الفريق مباراة تجريبية مع الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس، على أن تكون العودة من المعسكر الخارجي يوم 13 أغسطس المقبل.
وسيجري الفريق مباراة ودية رابعة يوم 19 أغسطس خلال فترة التحضيرات في مدينة جدة، و التي سيعلن عنها لاحقاً عن هوية الفريق المنافس.
يذكر أن إدارة الاتحاد تعمل على دعم استقرار الفريق فنياً، حيث قامت بالعمل على إبرام صفقة جديدة إذ كانت ضربة البداية، من خلال التعاقد مع المدرب المخضرم البرتغالي نونو سانتو، بعقد احترافي لمدة عامين.
يشار أن الاتحاد اختتم منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، من 20 انتصاراً و5 تعادلات، وخسر الفريق مثلها.