الاتحاد يعلن غياب "كانتي" عن مواجهة الأخدود للإصابة

أعلن نادي الاتحاد، غياب متوسط ميدان فريقه الكروي الأول الفرنسي "كانتي"، عن مواجهة الأخدود، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، نتيجة تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة الضامة اليمنى.
وقال النادي في بيان نشره مساء اليوم الأربعاء، على حسابه على منصة (أكٍس):" تعرض اللاعب نغولو كانتي لإصابة طفيفة في العضلة الضامة اليمنى خلال تدريبات الأمس، وفقاً لنتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب اليوم".
وأضاف البيان: "ستؤدي هذه الإصابة إلى غيابه عن مباراة الأخدود المقبلة. وسيتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات مع الفريق بناء على استجابته لبرنامج التأهيل الذي وضعه الفريق الطبي بالنادي".
الجدير بالذكر، أن الاتحاد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الأخدود بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.