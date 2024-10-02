الاتحاد يعلن غياب "كانتي" عن مواجهة الأخدود للإصابة

وقال النادي في بيان نشره مساء اليوم الأربعاء، على حسابه على منصة (أكٍس):" تعرض اللاعب نغولو كانتي لإصابة طفيفة في العضلة الضامة اليمنى خلال تدريبات الأمس، وفقاً لنتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب اليوم".