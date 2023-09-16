بثلاثية "ماني" و"تاليسكا" و"كريستيانو رونالدو".. النصر يُسقط الرائد ويقفز للمركز الخامس

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر مستضيفه الرائد 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف وحيد، أحرزه اللاعب "ساديو ماني" عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 45+1، بعد محاولات "كريستيانو رونالدو" و"أوتافيو".
وأكمل الرائد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج بندر وحيشي بالبطاقة الحمراء (د 45+5).
ومع مطلع الشوط الثاني زج مدرب النصر "كاسترو" باللاعب البرازيلي "تاليسكا" بدلاً من عبدالرحمن غريب، واستطاع "تاليسكا" تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ لفريقه النصر بقذيفة لا تصد ولا ترد، سكنت شباك حارس الرائد "مورييرا " عند الدقيقة الـ49.
وأنهى "رونالدو" آمال الرائد في العودة للمباراة بهدف ثالث للنصر عند الدقيقة الـ78 (تصدَّر ترتيب الهدافين بـ 7 أهداف).
وقلص محمد فوزير النتيجة لفريقه الرائد بهدف وحيد لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ89.
وبتلك النتيجة قفز النصر للمركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما بقي الرائد في المركز الـ15 بأربع نقاط فقط.