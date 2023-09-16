بثلاثية "ماني" و"تاليسكا" و"كريستيانو رونالدو".. النصر يُسقط الرائد ويقفز للمركز الخامس

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر مستضيفه الرائد 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.