صحف عالمية تشيد بسداسية الأهلي أمام أبها وبهدفي "فيغا"

أشادت صحف ومواقع عالمية بفوز الأهلي الكبير بالأمس أمام أبها، وبهدفي غابرييل فيغا لاعب الفريق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، أمس الخميس فوزًا كبيرًا أمام نادي أبها بنتيجة (6/0)، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات الدوري السعودي، والمسماة بجولة "الرياض إكسبو 2030".
فقالت صحيفة "footmercato": "الأهلي يسحق أبها، لينتهي به الأمر بفوز كبير للاعبي ماتياس يايسله بنتيجة (6-0)، بمشاركة غابرييل فيغا الذي سجل هدفين، ما جعل الفريق يحافظ على بقائه في المركز الثالث في ترتيب البطولة السعودية" .
وكتبت صحيفة "AS" الإسبانية: "يوم جابرييل فيغا الكبير، فقد تألق صانع الألعاب الإسباني وساهم في فوز الأهلي بنتيجة 0-6، إذ سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في مباراة الفريق بالدوري السعودي".
وكتب موقع "euroeseuro": "بعد عدة أشهر لجابرييل فيغا في الأهلي وأداء مخيب للآمال إلى حد ما، فمباراة الخميس ضد أبها يمكن أن تكون بمثابة علامة فارقة مع فريقه، فقد كان الإسباني هو الأفضل في المباراة، حيث سجل هدفين، بالإضافة إلى تقديم التمريرات الحاسمة لهدفي محرز وكيسي".
وقال موقع "terra": "فاز الأهلي بالأمس على أبها بنتيجة (0-6)، خارج أرضه، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ليبقى الفريق بقيادة ماتياس يايسله في المركز الثالث ليصل إلى علامة 30 نقطة، ويقلص الفارق بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني".