صحف عالمية تشيد بسداسية الأهلي أمام أبها وبهدفي "فيغا"

وكتب موقع "euroeseuro": "بعد عدة أشهر لجابرييل فيغا في الأهلي وأداء مخيب للآمال إلى حد ما، فمباراة الخميس ضد أبها يمكن أن تكون بمثابة علامة فارقة مع فريقه، فقد كان الإسباني هو الأفضل في المباراة، حيث سجل هدفين، بالإضافة إلى تقديم التمريرات الحاسمة لهدفي محرز وكيسي".