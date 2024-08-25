العروبة يضم مهاجم برشلونة كريستيان تيو.. لمدة موسمين

أنهت إدارة نادي العروبة، إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني كريستيان تيو لمدة موسمين، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي 2024/2025.
وسينضم اللاعب الإسباني لصفوف العروبة بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفتح في نهاية الموسم الماضي.
وبدأ تيو (33 عاماً) مسيرته بصفوف ناشئي برشلونة، وتنقل بين أندية إسبانيول، وبورتو البرتغالي، وفيورنتينا الإيطالي، وريال بيتيس الإسباني، ولوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، كما مثل الفتح لمدة موسم ونصف موسم.
ودشن العروبة مشاركته في دوري روشن السعودي، بالسقوط أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.