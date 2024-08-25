العروبة يضم مهاجم برشلونة كريستيان تيو.. لمدة موسمين

أنهت إدارة نادي العروبة، إجراءات التعاقد رسمياً مع المهاجم الإسباني كريستيان تيو لمدة موسمين، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي 2024/2025.