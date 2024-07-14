العروبة يعزز صفوفه بلاعبين.. حسين الشويش وفواز الطريس

أعلن نادي العروبة الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بصفقتين محليتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقاً لما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي اليوم الأحد.
فقد أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد رسمياً مع المدافع حسين الشويش لمدة سنة قادماً من صفوف الفيحاء وذلك لتمثيل الفريق الأول في دوري روشن للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي 2024/2025.
يشار أن حسين الشويش البالغ 33 عاماً، بدأ مسيرته الكروية مع هجر عام 2013، ثم ارتدى ألوان ناديي الرائد والفيحاء، وشارك مع الأخير الموسم الماضي في 30 من أصل 34 لقاء دورياً.
كما أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع متوسط ميدان فريق الخليج فواز الطريس لمدة سنة واحدة، ليدافع عن ألوان الفريق في المنافسات الكروية للموسم الجديد.
وسبق للطريس، 27 عاماً، أن مثّل أندية الاتفاق، والهلال، والفيحاء، والعدالة، والخليج، الذي لعب معه الموسم الماضي 17 مباراة، وسجل هدفاً واحداً.