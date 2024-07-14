العروبة يعزز صفوفه بلاعبين.. حسين الشويش وفواز الطريس

يشار أن حسين الشويش البالغ 33 عاماً، بدأ مسيرته الكروية مع هجر عام 2013، ثم ارتدى ألوان ناديي الرائد والفيحاء، وشارك مع الأخير الموسم الماضي في 30 من أصل 34 لقاء دورياً.