النصر يتواصل مع " فاران" مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي

كشف موقع "Football Transfers" عن تواصل مسؤولي نادي النصر مع الفرنسى "رافاييل فاران" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لضمه بالميركاتو الشتوي القادم.
ووفقًا لما أفاد به ذات الموقع: فإن النصر يرغب في التعاقد مع "فاران" بجانب "رونالدو"، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي يفكّر الآن بجدية في الابتعاد عن "مانشستر يونايتد"، والانضمام للدوري السعودي.
وأضاف الموقع: يبدو أن "رافاييل" الذي سبق ورفض عروض الشرق الأوسط بالصيف الماضي؛ قد أعاد النظر الآن في موقفه ويريد الانتقال إلى السعودية لإكمال مسيرته الكروية.
وسبق أنْ دخل نادي الاتحاد في مفاوضات مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع "رافاييل فاران" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وينتهي عقد "رافاييل فاران" صاحب الـ"30" عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضمّ إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "35" مليون يورو.