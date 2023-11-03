النصر يتواصل مع " فاران" مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي

وينتهي عقد "رافاييل فاران" صاحب الـ"30" عامًا، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضمّ إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "35" مليون يورو.