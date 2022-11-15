الأخضر الشاب يواجه منتخب إسبانيا في افتتاح الدورة الودية الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الأولى في افتتاح الدورة الدولية الودية في مدينة مورسيا الإسبانية، والتي يشارك فيها على هامش برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
ويحل "الأخضر" ضيفًا على منتخب إسبانيا في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب بيناتار في مورسيا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الثلاثاء حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مباراتين أخريين ضمن الدورة الدولية الودية أمام منتخبي فرنسا وسلوفاكيا يومي 19 و21 من الشهر ذاته.