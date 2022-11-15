الأخضر الشاب يواجه منتخب إسبانيا في افتتاح الدورة الودية الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الأولى في افتتاح الدورة الدولية الودية في مدينة مورسيا الإسبانية، والتي يشارك فيها على هامش برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.