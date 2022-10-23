في نسخته السعودية الثانية .. فريق الواحة للسيدات يتأهل للنهائيات العالمية 2023

اختتمت بطولة كأس العالم للأهداف العالمية للسيدات بنسخته السعودية الثانية التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في الدمام ، حيث فاز بالمركز الأول فريق الواحة والذي سيتأهل للمشاركة في النهائيات العالمية لعام 2023 في دولة التشيك مدينة براغ.
وتم تنظيم نهائيات بطولة الكأس التي امتدت على مدار يومين ، على ملاعب "دوم الرياضة للجميع" في مدينة الدمام، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تحويلها لمركز رياضي عالمي يعزز من أداء البنية التحتية الرياضية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استضافات العديد من البطولات في بيئة مثالية لتشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.
ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن كثب مع جميع القطاعات الرياضية في المملكة وخارجها من خلال وزارة الرياضة لرفع نسبة ممارسة الأنشطة البدنية في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج جودة الحياة، حيث أعلن الاتحاد في وقت سابق عن تنظيم النسخة الثانية للبطولة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتقدم للمشاركة في هذه النسخة 42 فريق كرة قدم و ( 10 ) فرق كرة سلة، من 13 منطقة حول المملكة، وذلك وفق تطلعات البطولة الهادفة إلى تشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على ممارسة النشاط البدني والمساهمة المجتمعية من أجل مستقبل أكثر استدامة عبر المشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.
وعلاوة على التنافس الرياضي في البطولة، يُقدم كل فريق مشارك مبادرة مجتمعية يتبناها ويسلط عليها الضوء وتكون منبثقة ومستمدة من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بما ينعكس على شعبية الأنشطة الرياضية وقوتها لتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتُمكن الأفراد من التمتع بأسلوب صحي مثالي، وتعزز التأثير الإيجابي في المجتمع.
يذكر أن المملكة كانت قد حققت في نسختها الأولى الفوز بالمركز الثاني بكأس العالم للأهداف العالمية في أيسلندا عام 2021، من خلال الفريق السعودي "كفو".
وتوصف بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، التي انطلقت في العام 2015 بأنها "بطولة كأس العالم للخير المجتمعي"، حيث تضم العديد من السيدات من جميع أنحاء العالم، يجمع بينهن الشغف في ممارسة النشاط الرياضي، والدافع لخلق تأثير اجتماعي هادف.