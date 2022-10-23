في نسخته السعودية الثانية .. فريق الواحة للسيدات يتأهل للنهائيات العالمية 2023

ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن كثب مع جميع القطاعات الرياضية في المملكة وخارجها من خلال وزارة الرياضة لرفع نسبة ممارسة الأنشطة البدنية في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج جودة الحياة، حيث أعلن الاتحاد في وقت سابق عن تنظيم النسخة الثانية للبطولة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتقدم للمشاركة في هذه النسخة 42 فريق كرة قدم و ( 10 ) فرق كرة سلة، من 13 منطقة حول المملكة، وذلك وفق تطلعات البطولة الهادفة إلى تشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على ممارسة النشاط البدني والمساهمة المجتمعية من أجل مستقبل أكثر استدامة عبر المشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.