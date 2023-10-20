دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": "الكاراتيه" تفتتح الرصيد السعودي بفضية وبرونزية

حققت السعودية اليوم الجمعة أول ميداليتين لها في افتتاح منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، التي انطلقت على صالة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.
وجاءت الميداليتان عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سلطان القحطاني بحصوله على فضية وزن تحت 60 كجم (كوموتيه)، في حين جاءت الميدالية الثانية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله آل سالم بتحقيق برونزية وزن تحت 67 كجم (كوموتيه).
حصل 17 لاعبًا على الميدالية الذهبية في منافسات اليوم الأول. ففي منافسات السامبو فازت ماريا غيديز بذهبية وزن 50 كجم للسيدات، وإيبوداتخون أجوجونوفا في وزن 59 كجم للسيدات، وأنجيلا جيلينسكايا في وزن 72 كجم للسيدات، وإيانا بولياكوفا في وزن تحت 65 كجم للسيدات، وعلي تورسونوف وزن تحت 71 كجم للرجال، وبافيل بانتيلييف في وزن 64 كجم للرجال، وآسلان كوربانوف في وزن تحت 88 كجم رجال، وفرقات روزييف في وزم تحت 79 كجم رجال، وتميرلان كولباي وزن فوق 88 كجم رجال، ورامان داميو في وزن 98 كجم رجال، فيما حقق إيلدر مورينو ذهبية السامبو البارالمبية لوزن تحت79 كجم رجال.
وفي منافسات الكاراتيه حققت كيارا مانكا ذهبية كاتا سيدات، ويو هين تانغ ذهبية كاتا رجال. وفي منافسات الكوميتيه، حقق عبدالعالي جينا ذهبية وزن تحت 60 كجم رجال، وأحمد لطفي في وزن تحت 67 كجم رجال، فيما حققت صوفيا كارديناس ذهبية وزن تحت 50 كجم سيدات، ولويزة أبوريش في وزن تحت 55 كجم سيدات.
لأول مرة تُطبق في منافسات الملاكمة مراجعة لنتيجة المواجهات وتغيير النتيجة في حال اكتشاف خطأ تحكيمي؛ إذ خصصت اللجنة المنظمة للدورة مشرفين لتولي مهمة المراجعة، وهم فقط من يحق لهم التدخل في تعديل النتيجة؛ إذ لا يحق للاعب أو المدرب أو الإداري طلب مراجعة النتيجة. ويدير كل منافسة في الملاكمة حكم داخل الحلبة، و5 قضاة خارجها.
حضر أكثر من 20 لاعبًا من لاعبي المنتخب السعودي للكاراتيه للناشئين والشباب في مدرجات صالة الأرينا بجامعة الملك سعود؛ لدعم لاعبي المنتخب الأول المشارك في الدورة.
ويستغل لاعبو الأخضر الشباب فترة الراحة خلال معسكره الذي يقيمه حاليًا في الرياض استعدادًا للبطولة الآسيوية بكازاخستان لتشجيع زملائهم في الدورة. وأبدى فزاع الصيعري لاعب المنتخب السعودي للشباب سعادته بوجوده في دورة الألعاب العالمية القتالية، ودعم زملائه في المنتخب، والاستفادة من وجود نجوم العالم في اللعبة.
تأهل 6 لاعبين سعوديين في الملاكمة للمباريات النهائية التي ستقام غدًا السبت؛ إذ ستواجه كلثوم حنتول لاعبة المنتخب الإماراتي هيا العلي في وزن 50 كجم الساعة الـ7.00 مساء، وذلك بعد فوزها اليوم على الكويتية فضة العصفور في نصف النهائي. كما ستخوض حلا الرشيدي المواجهة النهائية أمام البحرينية مريم خميس الساعة الـ7.15 مساء، في وزن 54 كجم، بعد فوزها اليوم على الإماراتية مناهل المخيلي.
وسيواجه ثامر المطرفي لاعب المنتخب الإماراتي عامر الصويدر، في وزن 63.5 كجم، الساعة الـ8.00 مساء، بعد فوزه اليوم على الكويتي عمر أحمد، في حين سيخوض حسن كعبي المباراة النهائية أمام الشيخ تركي آل خليفة لاعب المنتخب البحريني، في وزن 71 كجم، الساعة الـ8.15 مساء؛ وذلك بعد فوزه على الإماراتي حسين الكندري.
وسيلاعب السعودي محمد الصبحي لاعب المنتخب الكويتي يوسف حسين في وزن 80 كجم، الساعة الـ8.30 مساء، بعد فوزه اليوم على الإماراتي عيسى الكردي، كما تأهل السعودي سلطان المساعد للمباراة النهائية في وزن فوق 92 كجم؛ ليلاقي البحريني دنيس لاتيبوف غدًا الساعة الـ8:45 مساء؛ وذلك بعد تخطيه الإماراتي محمد الحفيتي في مباراة نصف النهائي.
في الكاراتيه تُختتم غدًا بأوزان تحت 61 كجم وتحت 68 كجم وفوق 68 كجم للسيدات، وأوزان تحت 75 كجم وتحت 84 كجم وفوق 84 كجم للرجال، ليتم بعدها تتويج الفائزين، بعد مشاركة 96 لاعبًا ولاعبة، منهم 7 لاعبين سعوديين ولاعبة سعودية واحدة.
في حين تختتم غدًا منافسات السامبو التي شارك فيها 79 لاعبًا ولاعبة، منهم ثلاثة لاعبين سعوديين؛ إذ ستقام غدًا منافسات الفرق.
تنطلق غدًا السبت منافستا السومو والووشو، وستستمران لمدة يومين. وسيشارك في لعبة السومو 80 لاعبًا ولاعبة للوزن الخفيف والمتوسط والثقيل للسيدات والرجال، على أن تقام منافسات الوزن المفتوح للرجال والسيدات بعد غد الأحد.
كما ستنطلق غدًا منافسات الووشو بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة (36 سيدة و 44 رجلاً) في أوزان 52 كجم و60 كجم و70 كجم للسيدات، وأوزان 56 كجم و65 كجم و70 كجم و75 كجم و85 كجم للرجال، على أن تقام النهائيات يوم الأحد لجميع الأوزان والفئات.
وسيخوض المنتخب السعودي منافسات الووشو بأربعة لاعبين، منهم 3 سيدات.
وصف السيد إيفو فيرياني، رئيس منظمة سبورت أكورد، تجربة المملكة العربية السعودية بتنظيم دورة الألعاب القتالية بالرائعة بكل المقاييس، وقال: رأينا حفل افتتاح مذهلاً، وانطلاق منافسات الألعاب اليوم في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود. ومن هذا المنطلق يمكننا القول إننا نجحنا في العمل مع اللجنة المنظمة في تهيئة بيئة "احتفالية"، تضمن أن تكون تجربة الجمهور والرياضيين حافلة بالتنوع والإثارة، إضافة إلى الروح الرياضية السائدة بين الجميع.
واعتبر فيرياني جامعة الملك سعود المكان المثالي لاستضافة هذا الحدث، من حيث السعة والقدرة لاحتضان كل هذا العدد من المشاركين والرياضات في مكان واحد. مشيرًا إلى أنها أحد العوامل التي من شأنها أن تضمن النجاح لتنظيم حدث يفوق التوقعات.
شهدت الدورة استخدام تقنية الفيديو، التي يتم فيها اللجوء إلى الفيديو للتأكد من قرارات الحكام. واعتبر أحمد بن سعود، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسامبو الأمين العام للاتحاد العربي نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، أن وجود تقنية الفيديو في النسخة الحالية من الدورة أمر أساسي في لعبة السامبو. وأضاف: "تحسم نتيجة مباراة السامبو بالنقاط أو بالإخضاع أو بقرار الحكم قبل انتهاء المباراة إذا سجل اللاعب 8 نقاط، فيما تنتهي المباراة بالعلامة الكاملة إذا تم إسقاط اللاعب أرضًا ولمس ظهره الأرض، بينما لم تلمس ركبتا اللاعب الآخر البساط".
وبيّن أن رياضة السامبو تجمع بين أساليب الألعاب القتالية الأخرى، مثل الجودو والجوجيتسو والمصارعة والآيكيدو، وتنقسم إلى فئتين، هما السامبو الرياضي والسامبو القتالي.