دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": "الكاراتيه" تفتتح الرصيد السعودي بفضية وبرونزية

حصل 17 لاعبًا على الميدالية الذهبية في منافسات اليوم الأول. ففي منافسات السامبو فازت ماريا غيديز بذهبية وزن 50 كجم للسيدات، وإيبوداتخون أجوجونوفا في وزن 59 كجم للسيدات، وأنجيلا جيلينسكايا في وزن 72 كجم للسيدات، وإيانا بولياكوفا في وزن تحت 65 كجم للسيدات، وعلي تورسونوف وزن تحت 71 كجم للرجال، وبافيل بانتيلييف في وزن 64 كجم للرجال، وآسلان كوربانوف في وزن تحت 88 كجم رجال، وفرقات روزييف في وزم تحت 79 كجم رجال، وتميرلان كولباي وزن فوق 88 كجم رجال، ورامان داميو في وزن 98 كجم رجال، فيما حقق إيلدر مورينو ذهبية السامبو البارالمبية لوزن تحت79 كجم رجال.