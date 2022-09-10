الأخضر الشاب يواصل استعداداته لمواجهة المالديف في التصفيات الآسيوية

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في الدمام استعدادًا لخوض منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية بعد غد الاثنين.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضم إلى جانبه منتخبات (الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان)، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.