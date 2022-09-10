الأخضر الشاب يواصل استعداداته لمواجهة المالديف في التصفيات الآسيوية

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في الدمام استعدادًا لخوض منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.