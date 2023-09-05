بينها ناديان سعوديان.. 5 أندية عربية تستهدف التعاقد مع الهولندي أنور الغازي

كشفت صحيفة "tuttumercato" عن وجود 5 أندية من بينها ناديان سعوديان يرغبان فى التعاقد مع الهولندي أنور الغازي؛ لاعب بي إس في آيندهوفن السابق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن هناك 5 أندية عربية ترغب في كسب خدمات الغازي؛ من بينها الاتحاد والشباب السعوديان، وكذلك شباب الأهلي والوحدة والعين من الإمارات العربية المتحدة.
وكان أيندهوفن قد فسخ عقده مع الجناح الهولندي منذ عدة أيام بعد موسم إيجابي قدّم خلاله 31 مباراة، سجل 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين في جميع المسابقات.
وانضم أنور الغازي؛ المغربي الأصل الهولندي الجنسية، البالغ من العمر 28 عاماً إلى نادي بي إس في آيندهوفن فى 2022، قادماً من أستون فيلا، كما يلعب للمنتخب الهولندي منذ 2015.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو، وسبق له اللعب لعديدٍ من الأندية أبرزها: أياكس أمستردام، ليل، وإيفرتون (إعارة).