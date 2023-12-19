رياضة
مهاجم النصر "رونالدو" يتصدّر قائمةَ أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمةً للأهداف.. بعد مرور 17 جولة
لاعب الهلال "ميتروفيتش" حلّ في المركز الثاني
كشف الحسابُ الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمةً في الأهداف بعد الجولة الـ17.
وتصدّر نجمُ النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائمةَ كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي مساهمةً للأهداف؛ حيث ساهم في تسجيل 24 هدفًا.
واحتلّ المركزَ الثانيَ بالتساوي كلٌّ من: الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال، الكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك؛ إذ نجحا فى المساهمة في 18 هدفًا.
وجاء في المركز الثالث المغربيُّ مراد باتنا لاعب الفتح، الذي ساهم في تسجيل 15 هدفًا؛ وذلك بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة.
ويحتلُّ الهلالُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.