إسبانيا تتوج بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة بتاريخها

توج منتخب إسبانيا بلقب النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف مساء يوم الأحد على ملعب برلين الأولمبي في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ألمانيا بدءاً من 14يونيو الماضي.