"الاتفاق" يوقع رسمياً مع الحارس البرازيلي فيكتور لموسم واحد

أنهت إدارة نادي الاتفاق، إجراءات التوقيع الرسمي مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور وذلك بعقد يقضي بموجبه تمثيل فارس الدهناء 2022/2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وجرت مراسم التوقيع مع الحارس فيكتور عصر اليوم الجمعة، في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي بنادي الاتفاق معاذ العوهلي.
وكان فيكتور قد انتظم في تدريبات الفريق التي انطلقت مساء اليوم على رديف نادي القادسية.
ومثل فيكتور في مسيرته العديد من الأندية في البرازيل أو في فترة احترافه بالبرتغال وتركيا، حيث شارك في صفوف فلامنغو وغريميو البرازيليين، بالإضافة إلى فريق غازي عنتاب سبور التركي، ومارتيميو البرتغالي.
وحقق باولو فيكتور في مسيرته العديد من الإنجازات، حيث توج بلقب الدوري البرازيلي 2009 مع فريق فلامنغو، وكذلك حقق مع الفريق لقب بطولة كأس البرازيل 2013، ومع غريميو البرازيلي لقب كأس الليبرتادورس 2017 و كأس ريكوبا أمريكا الجنوبية 2018.