أخضر الصالات يعلن قائمته لبطولة كأس العرب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني)، أندريو بلازا قائمته التي ستشارك في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة، المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.
وضمت القائمة البالغ عددها 16 لاعبًا كلًا من: حمود الدهان، ومحمد عبدالمحسن، وعبدالله الشمري وناصر الحارثي ومحسن فقيهي وعمر الدبل ونواف عروان وعبدالإله العتيبي وفارس القحطاني ومنصور الزهراني وعبدالرزاق شنقيطي، وأسامة باعبدالله وفرحان الأسمري، وصالح القرني وعبدالله مغربي، ومعاذ العسيري.
يذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا والسودان.