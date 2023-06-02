أخضر الصالات يعلن قائمته لبطولة كأس العرب

وضمت القائمة البالغ عددها 16 لاعبًا كلًا من: حمود الدهان، ومحمد عبدالمحسن، وعبدالله الشمري وناصر الحارثي ومحسن فقيهي وعمر الدبل ونواف عروان وعبدالإله العتيبي وفارس القحطاني ومنصور الزهراني وعبدالرزاق شنقيطي، وأسامة باعبدالله وفرحان الأسمري، وصالح القرني وعبدالله مغربي، ومعاذ العسيري.