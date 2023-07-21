لاعب أورغوياني يبحث عن نادٍ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقال لايس، الذي سيغادر أكاديميا كانتولاو، على وسائل التواصل الاجتماعي "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل، أنا مرة أخرى صفقة مجانية وأنتظر اتجاهاً جديداً".