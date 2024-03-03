في الكويت.. أخضر الخماسي الحديث يحصد 14 ميدالية في بطولة "الليزر رن" العالمية

انتزع المنتخب السعودي للخماسي الحديث 14 ميدالية (7 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزيتين) في بطولة "الليزر رن" العالمية التي اختتمت في الكويت، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة UIPM، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من لاعبي الأخضر السعودي من فئة تحت 13 عاماً حتى الماستر 40 عاماً والماستر 50 عاماً.
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق تالا السفياني تحت 11 عاماً، وديما الصيعري تحت 13 عاماً، وخلود العنزي تحت 15 عاماً، وبيان الصيعري تحت 17 عاماً، وسانا سليمان ماستر 50 عاماً، وعبدالرحمن العنزي (جونيور) وإبراهيم خلوفة ماستر 40 عاماً.
وحقق الميدالية الفضية كل من: نرمين سهلي تحت 11 عاماً، وحلا نصر الدين تحت 13 عاماً، وتالا الزمهري تحت 15 عاماً، وهديل القوسي سينير، وسعد الزهراني تحت 15 عاماً.
فيما حصد الميداليتين البرونزيتين مناجي سهلي تحت 15 عاماً، ومازن نصر الدين تحت 17 عاماً.
من جانبه، قدّم ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث شكره لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما اللامحدود، وكذلك متابعة واهتمام الأمانة العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.