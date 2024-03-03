في الكويت.. أخضر الخماسي الحديث يحصد 14 ميدالية في بطولة "الليزر رن" العالمية

من جانبه، قدّم ناصر الدغيثر رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث شكره لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما اللامحدود، وكذلك متابعة واهتمام الأمانة العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.