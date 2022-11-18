"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على الأخضر السعودي قبل مونديال قطر

وتمت تجربة كل من هتان باهبري ومحمد كانو وسامي الناجي في الدور رقم 10 بدرجات متفاوتة من التأثير، لكن الكابتن سلمان الفرج يعتبر الركيزة الأساسية في البناء من العمق، وكان صالح الشهري هو الخيار الأول لخط الهجوم، في حين أن سالم الدوسري وفهد المولد كانا حاضرًين دائمًا في الجناحين الأيسر والأيمن على التوالي؛ ما يزيد من حظوظ المنتخب.