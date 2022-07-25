الأهلي يعزز هجومه بالتونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين
أعلن النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي (23 عامًا) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر".
وخاض المهاجم صاحب الـ23 عامًا في موسم 2021-2022، مع الاتحاد المنستيري التونسي 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.
وسبق أن لعب المهاجم الذي يبلغ من الطول 1.83 مترًا ويزن 68 كجم لأندية، الاتحاد المنستيري, الترجي التونسيين، ولانس، ونيس الفرنسيين.
وخاض اللاعب خلال مسيرته في الدوري التونسي 68 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين.
ويُذكر أن أهلي جدة سينشط الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد أن هبط في أعقاب نهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين لأول مرة في تاريخ النادي.