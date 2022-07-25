الأهلي يعزز هجومه بالتونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين

أعلن النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.