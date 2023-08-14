طاقم تحكيم سعودي لقمة الاتفاق والنصر .. وروماني لمباراة الهلال وأبها

تقرر أن يقود مباراة الهلال ونظيره أبها، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، طاقم تحكيم روماني، مكون من رادو بيترسكو للساحة، ومعه المساعدان جيورجها سيباستيان، وجريجوريو مارسيا، فيما سيكون السعودي فريح الجلعود حكمًا رابعًا.