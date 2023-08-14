طاقم تحكيم سعودي لقمة الاتفاق والنصر .. وروماني لمباراة الهلال وأبها

تقرر أن يقود مباراة الهلال ونظيره أبها، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، طاقم تحكيم روماني، مكون من رادو بيترسكو للساحة، ومعه المساعدان جيورجها سيباستيان، وجريجوريو مارسيا، فيما سيكون السعودي فريح الجلعود حكمًا رابعًا.
وسيتولى الروماني أوفيدو هاتيجان تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه السعودي سعد الشبرمي.
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الرائد والاتحاد لطاقم برتغالي، بقيادة لويس برانكو، ومعه المساعدان روي مارتنيز وبيدرو ألميدا، بينما سيكون السعودي محمد الغامدي حكمًا رابعًا، والبرتغالي أندريه دومينجيز حكما للفيديو، ويساعده السعودي محمد وزي.
ويقود مباراة الاتفاق والنصر طاقم سعودي يتكون من محمد الهويش للساحة، ومعه خلف الشمري مساعد أول، وياسر السلطان مساعد ثان، وعبدالرحمن السلطان كحكم رابع، فيما يتولى تقنية الفيديو عبدالله الشهري، ويعاونه سامي العرفج.
ويتولى طاقم سعودي أيضًا إدارة مباراة الشباب والأخدود، بقيادة ماجد الشمراني، وسعد السبيعي كمساعد أول، ومحمد الشهري كمساعد ثان، ومشعل الشهري كحكم رابع، ومحمد الحربي للفيديو ومعه عماد عسكر.