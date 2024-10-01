دورة الألعاب السعودية 3: الطائرة والريشة وقدم الصالات تشعل الحماس

وعلى نفس الصالة، أقيمت ثلاث مواجهات في فئة الرجال، حيث كسب فريق الهلال نظيره نيوم 3-0، وتغلب فريق الأهلي على نادي الخويلدية بنتيجة 3-1، (فيما تبقى مواجهة واحدة بين الاتحاد والعلا لم تنتهِ بعد)، على أن تُستكمل منافسات الرجال غداً الأربعاء بمباريات جديدة؛ حيث يواجه فريق الهلال نظيره أبها في الساعة الثانية ظهراً، يتبعه لقاء فريق الأهلي مع النصر في الساعة الرابعة عصراً، وتُختتم المباريات بمواجهة فريق الاتحاد مع الخليج في الساعة السادسة مساءً.