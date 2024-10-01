دورة الألعاب السعودية 3: الطائرة والريشة وقدم الصالات تشعل الحماس

استُكملت اليوم الثلاثاء منافسات دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، حيث أقيمت ثلاث مواجهات في كرة الطائرة "سيدات" على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
شهد اللقاء الأول فوز سيدات نادي الفيحاء على فريق النصر بنتيجة 3-2 ضمن مواجهات المجموعة (أ)، فيما كسبت سيدات القادسية فريق جدة يونايتد بنتيجة 3-0 ضمن المجموعة (ب)، وفازت سيدات نادي العنقاء على فريق فيد بالنتيجة ذاتها ضمن المجموعة (ج).
وعلى نفس الصالة، أقيمت ثلاث مواجهات في فئة الرجال، حيث كسب فريق الهلال نظيره نيوم 3-0، وتغلب فريق الأهلي على نادي الخويلدية بنتيجة 3-1، (فيما تبقى مواجهة واحدة بين الاتحاد والعلا لم تنتهِ بعد)، على أن تُستكمل منافسات الرجال غداً الأربعاء بمباريات جديدة؛ حيث يواجه فريق الهلال نظيره أبها في الساعة الثانية ظهراً، يتبعه لقاء فريق الأهلي مع النصر في الساعة الرابعة عصراً، وتُختتم المباريات بمواجهة فريق الاتحاد مع الخليج في الساعة السادسة مساءً.
وشهدت منطقة "البوليفارد 4" انطلاق منافسات الريشة الطائرة (سيدات - رجال) في فئة الفردي، حيث أقيمت 24 مواجهة بدأت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويشارك في منافسات الريشة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من مختلف أندية وأكاديميات المملكة.
وعلى صالة نادي الرياض، انطلقت منافسات ثمن النهائي لكرة قدم الصالات للصم، حيث أقيمت ثلاث مواجهات. تغلب فريق جامعة الملك عبدالعزيز على نادي الصم بجدة بنتيجة 16-0، وتغلب نادي الصم بالرياض على مركز الصم بالطائف بنتيجة 7-1، (فيما تبقى مواجهة واحدة بين مركز الصم بأبها ومركز الصم بحائل لم تنتهِ بعد)، إذ ستقام غداً منافسات ربع النهائي على ذات الصـالة.
من جهة أخرى، تشهد القاعة البارالمبية بالمجمع الأولمبي غداً الأربعاء انطلاق منافسات كرة السلة للرجال والسيدات 5X5، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، فيما تستكمل منافسات الريشة الطائرة (سيدات - رجال) في فئة الفردي، حيث ستقام 24 مواجهة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.