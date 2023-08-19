"أين الهداف المنقذ؟".. لقطة لرونالدو في مباراة التعاون حديث الصحف العالمية "فيديو"
اهتمّت العديد من الصحف والمواقع العالمية كثيرًا بلقطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة النصر الأخيرة أمام التعاون.
وأبدت الصحفُ أسفَها على مشاهدة رونالدو في مثل هذه اللقطة التي لم تعتد عليها جماهيره، باعتباره دائمًا الهداف والمنقذ.
ونشرت الصحفُ فرصةَ رونالدو الضائعة أمام التعاون حينما انفرد بالمرمى التعاوني تمامًا، لكن اللاعب ارتبك ولم يُجِدِ التصرف في الكرة.
صحف كثيرة قالت إنها تخشى من أن يكون هناك تراجع في مستوى اللاعب بسبب عامل السنّ؛ حيث رصدت غضب النصراويين بسبب تلك الفرصة الضائعة.
وكان النصر قد تعرّض للهزيمة الثانية له على التوالي في مسابقة الدوري، ليقبع في المركز الـ15 بلا أي رصيد نقطي.
وكان رونالدو قد نجح في التسلل خلف مدافعي التعاون ليحصل على الكرة منفردًا بمرمى التعاون، لكنه تباطأ في التعامل مع الكرة وبدا وكأنه يدور حول نفسه ليفقد الفريق فرصة تسجيل هدف.