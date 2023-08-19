"أين الهداف المنقذ؟".. لقطة لرونالدو في مباراة التعاون حديث الصحف العالمية "فيديو"

وكان رونالدو قد نجح في التسلل خلف مدافعي التعاون ليحصل على الكرة منفردًا بمرمى التعاون، لكنه تباطأ في التعامل مع الكرة وبدا وكأنه يدور حول نفسه ليفقد الفريق فرصة تسجيل هدف.