ظروف الهلال "تغري" الرائد لخطف النقاط الثلاث والتقدم لمناطق الدفء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره الرائد، عند 8:30 مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في لقاء مقدم من الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.