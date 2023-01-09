ظروف الهلال "تغري" الرائد لخطف النقاط الثلاث والتقدم لمناطق الدفء

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره الرائد، عند 8:30 مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في لقاء مقدم من الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات "ماريغا" الغائب عن بعثة الفريق ، إلى جانب المصابين ( ياسر الشهراني، إيغالو، سلمان الفرج ، محمد البريك، وعبد الإله المالكي).
في المقابل انتعشت تدريبات الرائد الجماعية، بعودة "ميتريتا" الذي يعد قوة إضافية في منطقة المناورة.
يُذكر أن الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز11 برصيد 15 نقطة، ويسعى الأخير للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في هذه المواجهة والاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان.