رياضة
دوري روشن للمحترفين: الوافد الجديد سايس يقود الشباب لتحقيق أول فوز عبر بوابة الفيحاء
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزه الأول في المسابقة على حساب شقيقه الفيحاء في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدف نظيف.
هدف المباراة سجله الوافد الجديد للشباب، المغربي رومان سايس، في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة التي شهدت حالة طرد للاعب الشباب نادر الشراري في الدقيقة الـ74.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة الخامسة، في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة السادسة.