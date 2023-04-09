دوري روشن "الجولة الـ23": أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات ويزيد من جراح الباطن

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في استعادة ذاكرة الانتصارات بفوز غالٍ ومعنوي، حققه على فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
دخل أبها المباراة بنية واضحة للهجوم، ومحاولة إحراز هدف التقدم مبكرًا، وهو ما تحقق بعد مرور 6 دقائق فقط حينما أحرز اللاعب نواف الصعدي الهدف الأول في المباراة بمجهود فردي رائع من نحو منتصف الملعب؛ إذ انطلق بالكرة، وتجاوز أكثر من لاعب؛ ليجد نفسه في مواجهة الحارس مارتن كومبانيا، ويضع الكرة في شباكه.
وتمكَّن فريق الباطن من تعديل النتيجة عبر راكان الشملان بعد أن تلقى كرة مرتدة من العارضة، سددها في المرة الأولى، لكن الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي تصدى لها قبل أن تعود إليه ويسددها مجددًا محرزًا هدف التعادل في الدقيقة الـ37.
وسجّل أبها أفضليته مجددًا بفضل زكريا سامي حينما وصلته كرة مرتدة من الدفاع، هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، استقرت في سقف المرمى مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف الموسم، وذلك قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق.
وفي الشوط الثاني، وفي ظل اندفاع فريق الباطن إلى الأمام، استغل أصحاب الضيافة هجومًا مرتدًّا سريعًا، بدأه عبدالفتاح آدم قبل أن يمرر الكرة إلى سعد بقير الذي بدوره قدّم تمريرة سحرية بكعب القدم إلى نواف الصعدي؛ ليطلق الأخير تسديدة أرضية، استقرت في شباك مارتن كامبانيا في الدقيقة الـ77.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع تمكّن الضيوف من تقليص النتيجة عبر البديل عبدالرحمن سعد بعد أن حوّل عرضية رينزو لوبيز إلى داخل الشباك في الدقيقة (الـ90+4)، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة؛ لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الضيافة (3-2).
وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 27 نقطة؛ وضعته في المركز التاسع، بينما بقي الباطن في المركز السادس عشر (الأخير) متذيلاً جدول الترتيب بـ12 نقطة.