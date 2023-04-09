دوري روشن "الجولة الـ23": أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات ويزيد من جراح الباطن

وفي الشوط الثاني، وفي ظل اندفاع فريق الباطن إلى الأمام، استغل أصحاب الضيافة هجومًا مرتدًّا سريعًا، بدأه عبدالفتاح آدم قبل أن يمرر الكرة إلى سعد بقير الذي بدوره قدّم تمريرة سحرية بكعب القدم إلى نواف الصعدي؛ ليطلق الأخير تسديدة أرضية، استقرت في شباك مارتن كامبانيا في الدقيقة الـ77.