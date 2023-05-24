الإسبانية "سيغاندا" تفوز بفردي الجولة الثانية من سلسلة بطولة أرامكو للفرق بفلوريدا

وتستمرّ هذه البطولة التي يساهم في فعالياتها كلٌّ من: شركة أرامكو، شركة قولف السعودية، والاتحاد السعودي للجولف؛ في تنافسها الكبير عبر محطتها التالية في نادي سنتوريون في المملكة المتحدة، في الفترة من 14 إلى 16 يوليو لتختتم السلسلة للعام 2023 في هونغ كونغ، ثم الرياض.