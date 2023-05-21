الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النظام الجديد لتصفيات كأس العالم المؤهلة لبطولة 2026م، ويتضمن الدور الأول للتصفيات المشتركة 22 منتخباً، هي المصنّفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة
ويأتي الدور الثاني للتصفيات المشتركة بـ36 منتخباً، هي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتَي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027
وفي التصفيات الآسيوية النهائية يتم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وفيما يخص الملحق الآسيوي، يتضمن المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع 6 منتخبات) ويتم تقسيمها على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.