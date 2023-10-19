حدد الاتحاد 5 شروط للتسجيل.. اتحاد القدم يعيد فتح التسجيل في دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "PRO"

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم، الخميس، عن إعادة فتح التسجيل في دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "PRO" حتى 31 من أكتوبر الجاري.
وحدد الاتحاد 5 شروط للتسجيل في الدورة؛ وهي: الحصول على الرخصة التدريبية A، ومرور عام كامل على آخر يوم من الدورة A، وتوصية من نادٍ في دوري المحترفين، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية التي يحدّدها قسم التعليم في اللجنة الفنية.
كما أوضح الاتحاد أن الدورة تتضمّن 4 مراحل؛ الأولى خلال الفترة من 21 حتى 30 يناير المقبل، والثانية تجرى في الفترة من 21 حتى 30 أبريل المقبل، والثالثة من 21 إلى 30 يونيو المقبل، والرابعة والأخيرة بين 21 و30 ديسمبر من العام المقبل.