حدد الاتحاد 5 شروط للتسجيل.. اتحاد القدم يعيد فتح التسجيل في دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "PRO"

كما أوضح الاتحاد أن الدورة تتضمّن 4 مراحل؛ الأولى خلال الفترة من 21 حتى 30 يناير المقبل، والثانية تجرى في الفترة من 21 حتى 30 أبريل المقبل، والثالثة من 21 إلى 30 يونيو المقبل، والرابعة والأخيرة بين 21 و30 ديسمبر من العام المقبل.