الهلال يتأهب للاتحاد بتمارين تكتيكية وفنية

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الاتحاد" في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم قسم المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" اللاعبين لمجموعتين، أدت كل مجموعة تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، قبل أن يختتم المدير الفني المران بمناورة على نصف الملعب، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في المباراة.
يشتمل برنامج الفريق يوم غدٍ السبت على حصة تدريبية في ملعب النادي عند تمام الساعة الرابعة عصرًا، وفور نهاية الحصة التدريبية تتجه بعثة الفريق إلى المطار، تأهبًا للمغادرة إلى مدينة جدة.
ودخل حمد اليامي، ضمن خيارات مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، بعدما عاد، أمس ، إلى التدريبات الجماعية، التي غاب عنها شهرًا ونصف الشهر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.
ويواجه الهلال نظيره الاتحاد، في مواجهة كلاسيكو نارية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم الأحد القادم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.