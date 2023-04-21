الهلال يتأهب للاتحاد بتمارين تكتيكية وفنية

ودخل حمد اليامي، ضمن خيارات مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، بعدما عاد، أمس ، إلى التدريبات الجماعية، التي غاب عنها شهرًا ونصف الشهر بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأمامية.