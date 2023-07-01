المملكة تشارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر بـ17 لعبة

ويتواجد رياضيو المملكة، في 17 لعبة، منها 14 أولمبية، وهي: كرة القدم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والسباحة، والدراجات، والجودو، والمصارعة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة السلة 3×3، وكرة اليد، إضافة إلى المشاركة في 3 رياضات بارالمبية هي: كرة الهدف، وكرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى البارالمبية.