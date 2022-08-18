الهلال: الفرج يبدأ الجري.. والفريق يواجه الباطن وديًا

من جانب آخر أجرى قائد الفريق سلمان الفرج مرانًا لياقيًا بالجري، وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، فيما أدى ميشايل ديلغادو برامجه في العيادة وصالة الإعداد البدني، قبل أن يختتم "دياز" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.