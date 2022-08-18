الهلال: الفرج يبدأ الجري.. والفريق يواجه الباطن وديًا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الخميس تدريباته؛ استعدادًا لخوض مباراته الودية الرابعة أمام نظيره "الباطن" مساء اليوم ؛ ضمن تحضيراته لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بـدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة، وشرح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية.
من جانب آخر أجرى قائد الفريق سلمان الفرج مرانًا لياقيًا بالجري، وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، فيما أدى ميشايل ديلغادو برامجه في العيادة وصالة الإعداد البدني، قبل أن يختتم "دياز" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.