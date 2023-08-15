سباق الهدافين ينطلق بـ"هاتريك" لثنائي الأهلي والهلال

مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، لدوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بدأ سباق الهدافين بين أندية الهلال والأهلي والاتحاد.
وفي الجولة الأولى من دوري روشن، حضر الهاتريك الأول للاعب الأهلي "روبرتو فيرمينو" في مرمى الحزم، كما أن لاعب الهلال "مالكوم" هو الآخر سجل "هاتريك " فريقه في مرمى أبها .
وجاءلاعب الاتحاد "كورنادو" في المركز الثالث برصيد هدفين في مرمى الرائد.
يذكرأن الاتحاد يتصدر قائمة الترتيب، يليه تباعاً الهلال ثانياً، والفيحاء ثالثًاِ والأهلي رابعاً.
وبقي النصر بدون نقاط في الجولة الأولى بعد خسارته أمام الاتفاق.