سباق الهدافين ينطلق بـ"هاتريك" لثنائي الأهلي والهلال

وفي الجولة الأولى من دوري روشن، حضر الهاتريك الأول للاعب الأهلي "روبرتو فيرمينو" في مرمى الحزم، كما أن لاعب الهلال "مالكوم" هو الآخر سجل "هاتريك " فريقه في مرمى أبها .