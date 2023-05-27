بعد تتويجه بلقب دوري روشن.. الاتحاد يشارك في كأس العالم للأندية 2023

وأصبح الاتحاد ثالث فريق يضمن مشاركته في النسخة القادمة من البطولة بعد فريق أوراوا ريد الياباني الممثل الرسمي لقارة آسيا في مونديال الأندية، الذي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.