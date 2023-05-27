بعد تتويجه بلقب دوري روشن.. الاتحاد يشارك في كأس العالم للأندية 2023

ضَمِن فريق الاتحاد الكروي الأول مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية؛ بصفته بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.
وأصبح الاتحاد ثالث فريق يضمن مشاركته في النسخة القادمة من البطولة بعد فريق أوراوا ريد الياباني الممثل الرسمي لقارة آسيا في مونديال الأندية، الذي تُوج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.