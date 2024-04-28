النصر يُدشِّن تحضيراته للخليج في نصف النهائي بكأس الملك

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي "كاسترو" على الجوانب اللياقية والفنية. كما اشتمل التدريب على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة الخليج يوم أمس ضمن الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن للمحترفين، فيما خصص الجهاز الفني تدريبًا لياقيًّا ومناورة فنية لبقية اللاعبين.