النصر يُدشِّن تحضيراته للخليج في نصف النهائي بكأس الملك

دشَّن فريق النصر الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته استعدادًا لمواجهة ضيفه "الخليج" الأربعاء المقبل في نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي.
وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي "كاسترو" على الجوانب اللياقية والفنية. كما اشتمل التدريب على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة الخليج يوم أمس ضمن الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن للمحترفين، فيما خصص الجهاز الفني تدريبًا لياقيًّا ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وشهدت الحصة التدريبية لأصفر العاصمة مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي عقب ختام مشاركتهم في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وشارك المدافع علي لاجامي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة؛ وبالتالي سيكون جاهزًا للمشاركة أمام الخليج عقب غيابه عن مواجهة أمس "الدورية".
من جانب آخر، ينتظر الجهاز الفني نتائج الأشعة التي أجراها اللاعب عبدالرحمن غريب بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية أثناء مواجهة الخليج أمس.