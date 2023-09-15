انتظام "غراي" و"جاك" في تدريبات الاتفاق قبل المغادرة إلى أبها

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، والذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرفاع البحريني بمملكة البحرين.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد شهد انتظام اللاعب الجامايكي ديماراي غراي، والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري بعد فراغهما من المشاركة الدولية، حيث نظم الفريق ممراً ترحيبياً باللاعب الجديد ديماراي غراي ثم بدأ التدريب بالإحماء ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق أمام أبها.
وعلى صعيد متصل، غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب عبر الطائرة الخاصة من مطار مملكة البحرين متوجهة إلى أبها، حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق أبها حتى قبل مواجهة أبها عند الساعة الـ 3 من عصر يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.