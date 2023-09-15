انتظام "غراي" و"جاك" في تدريبات الاتفاق قبل المغادرة إلى أبها

وعلى صعيد متصل، غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب عبر الطائرة الخاصة من مطار مملكة البحرين متوجهة إلى أبها، حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق أبها حتى قبل مواجهة أبها عند الساعة الـ 3 من عصر يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.