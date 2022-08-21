الشباب يعقد جمعيته العمومية العادية ويعتمد موازنة الموسم الجديد

واستهل الرئيس التنفيذي للنادي خليف الهويشان الاجتماع بالترحيب بالحضور، عقب ذلك استعرض تقرير مجلس الإدارة ومنجزات النادي وخططه المستقبلية، كما تم عرض التقرير المالي للسنة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022م المتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات، والموازنة التقديرية للموسم 2022-2023، كما تم اعتماد المراجع القانوني للعام القادم.